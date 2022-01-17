Главный тренер сборной России по хоккею Жамнов не прибыл на сборы команды

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов не прибыл в расположение команды для подготовки к Олимпийским играм в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба сборной России.

В понедельник российская сборная прибыла в один из московских отелей для прохождения карантина. 18 января команда отправится на базу в Новогорске для подготовки к Олимпиаде.

"Алексей Жамнов на данный момент находится дома. Он, как и все тренеры сборной, регулярно сдавал тесты на коронавирус. Два последних, взятые с незначительной разницей во времени, показали разные результаты - один положительный, а второй - отрицательный. Медицинским штабом сборной было принято решение о том, что главный тренер сборной ближайшие дни проведет дома, врачи команды будут наблюдать за клинической картиной", - сообщили в пресс-службе сборной России.

"В настоящее время Алексей Юрьевич чувствует себя великолепно, никаких симптомов у него нет, но в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой было принято решение избежать любых рисков. Главный тренер присоединится к команде на сборах после того, как будет исключена любая вероятность заболевания, в том числе сезонным гриппом и ОРВИ. До этого времени Алексей Жамнов будет принимать участие в теоретических занятиях при помощи видеосвязи", - добавили в пресс-службе.

Состав команды для участия в Олимпийских играх должен быть назван 23 января. Мужской хоккейный турнир на Олимпиаде пройдет с 9 по 20 февраля.