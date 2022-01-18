Данкана Фергюсона назначили исполняющим обязанности главного тренера "Эвертона"

Ранее с поста главного тренера в отставку был отправлен испанец Рафаэль Бенитес. Помогать Фергюсону на посту главного тренера будут Джон Эббрел и Лейтон Бейнс, а также тренер вратарей Алан Келли. Фергюсон второй раз становится исполняющим обязанности главного тренера "Эвертона" - в 2019 году шотландец провел с клубом три матча, в которых набрал 5 очков.

"Эвертон" занимает 16-е место в таблице чемпионата Англии, набрав 19 очков в 19 матчах. В последних четырех играх команда набрала одно очко. Следующий матч "Эвертона" состоится 22 января против "Астон Виллы".