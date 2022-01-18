Болельщики выбрали последних участников Матча всех звезд НХЛ

ТАСС, 18 января. Нападающие Стивен Стэмкос ("Тампа"), Назем Кадри ("Колорадо"), Джейк Генцел ("Питтсбург") и Трой Терри ( "Анахайм") стали последними участниками Матча всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Овечкин стал капитаном команды Столичного дивизиона на Матче всех звезд НХЛ

Последние участники Матча всех звезд определялись голосованием болельщиков, среди претендентов были российские нападающие Евгений Кузнецов ("Вашингтон") и Андрей Свечников ("Каролина"). Из игроков Столичного дивизиона в голосовании победил Мика Зибанежад ("Нью-Йорк Рейнджерс"), но он не сможет участвовать в матче по личным причинам, его заменит занявший второе место Генцел. За команду Столичного дивизиона также выступят голкиперы Тристан Джарри ("Питтсбург") и Фредерик Андерсен ("Каролина"), защитники Адам Пелек ("Нью-Йорк Айлендерс") и Зак Веренски ("Коламбус"), нападающие Себастьян Ахо ("Каролина"), Клод Жиру ("Филадельфия"), Джек Хьюз ("Нью-Джерси"), Крис Крайдер и Адам Фокс (оба - "Нью-Йорк Рейнджерс"). Капитаном команды назначен российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин,

Стэмкос сыграет за команду Атлантического дивизиона. Вместе с ним также выступят российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский, вратарь Джек Кэмпбелл ("Торонто"), защитники Виктор Хедман ("Тампа") и Расмус Далин ("Баффало"), нападающие Дрейк Батерсон ("Оттава"), Патрис Бержерон ("Бостон"), Джонатан Юбердо ("Флорида"), Дилан Ларкин ("Детройт"), Ник Сузуки ("Монреаль"), Остон Мэттьюс ("Торонто"). Мэттьюс выбран капитаном команды.

Кадри вошел в состав команды Центрального дивизиона. Кроме него, за команду выступят российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов, голкиперы Кэм Тэлбот ("Миннесота") и Юусе Сарос ("Нэшвилл"), защитник Кейл Макар ("Колорадо"), нападающие Джо Павелски ("Даллас"), Джордан Кайру ("Сент-Луис"), Клейтон Келлер ("Аризона"), Алекс Дебринкэт ("Чикаго"), Кайл Коннор ("Виннипег") и Натан Маккиннон ("Колорадо"). Маккиннон - капитан команды.

Трой Терри представит Тихоокеанский дивизион. Капитаном команды выбран нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид. Также в команде сыграют вратари Тэтчер Демко ("Ванкувер") и Джон Гибсон ("Анахайм"), защитник Алекс Пьетранджело ("Вегас"), нападающие Леон Драйзайтль ("Эдмонтон"), Джордан Эберле ("Сиэтл"), Джонни Годро ("Калгари"), Адриан Кемпе ("Лос-Анджелес"), Тимо Майер ("Сан-Хосе") и Марк Стоун ("Вегас").

Матч всех звезд НХЛ пройдет в Лас-Вегасе 5 февраля. Он будет состоять из трех игр в формате "три на три" с участием четырех команд - по одной от каждого дивизиона. В первом полуфинале встретятся команды Атлантического и Столичного дивизионов, во втором - Центрального и Тихоокеанского.