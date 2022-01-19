Сборная Габона вышла в плей-офф Кубка африканских наций по футболу

ТАСС, 19 января. Сборная Габона со счетом 2:2 сыграла вничью с командой Марокко в матче третьего тура группового этапа Кубка африканских наций по футболу и вышла в плей-офф соревнований. Турнир проходит в Камеруне.

Сборные Сенегала и Гвинеи вышли в плей-офф Кубка африканских наций по футболу

В составе сборной Габона гол забил Джим Аллевина (21-я минута), у команды Марокко отличились Софиан Буфаль (73) и Ашраф Хакими (84). На 81-й минуте встречи защитник сборной Марокко Наиф Агуэрд забил мяч в свои ворота.

Команды выступали в группе C. Во вторник в другом матче квартета сборная Коморских островов обыграла представителей Ганы (3:2). Команда Марокко заняла первое место в группе, набрав 7 очков в трех матчах, за ней следуют команды Габона (5), Коморских островов (3) и Ганы (1). Сборные Марокко и Габона вышли в плей-офф турнира.

В Кубке африканских наций участвуют 24 команды, поделенные на шесть групп. Две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие из шести команд, занявших третье место в своих квартетах, выходят в плей-офф.

Кубок африканских наций является крупнейшим международным турниром в Африке среди сборных. В прошлом году турнир был перенесен из-за коронавируса. Действующим победителем является сборная Алжира. Турнир завершится 6 февраля.