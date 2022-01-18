Сборные Сенегала и Гвинеи вышли в плей-офф Кубка африканских наций по футболу

ТАСС, 18 января. /ТАСС/. Футболисты сборной Сенегала со счетом 0:0 сыграли вничью с командой Малави в матче третьего тура группового этапа Кубка африканских наций и вышли в плей-офф турнира. Соревнования проходят в Камеруне.

В другом матче группы B сборная Зимбабве победила команду Гвинеи (2:1). После трех туров сенегальцы с пятью очками заняли первое место в группе и вышли в плей-офф. У команд Гвинеи и Малави по четыре очка, в плей-офф турнира вышли гвинейцы за счет победы в личной встрече (1:0). Сборная Зимбабве набрала три очка и заняла четвертое место.

В Кубке африканских наций участвуют 24 команды, поделенные на шесть групп. Две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие из шести команд, занявших третье место в своих квартетах, выходят в плей-офф.

Кубок африканских наций является крупнейшим международным турниром в Африке среди сборных. В прошлом году турнир был перенесен из-за коронавируса. Действующим победителем является сборная Алжира. Турнир завершится 6 февраля.