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Футбол в Германии

СМИ: футболист "Баварии" Левандовский может покинуть клуб в летнее трансферное окно

Сценарий продажи польского форварда станет возможным, если клубу не удастся договориться с ним о продлении контракта
Нападающий "Баварии" Роберт Левандовский EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL
Описание
Нападающий "Баварии" Роберт Левандовский
© EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL

ТАСС, 19 января. Германский футбольный клуб "Бавария" планирует выставить на трансфер польского нападающего Роберта Левандовского, если он откажется от продления контракта. Об этом сообщает издание Bild.

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Действующий контракт Левандовского с "Баварией" рассчитан до лета 2023 года. По информации источника, мюнхенский клуб планирует начать вести переговоры о переходе футболиста в другую команду летом, если до того момента не договорится о продлении контракта с ним. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока, который в понедельник получил награду лучшему футболисту года по версии Международной федерации футбола, в €50 млн.

Также отмечается, что главным кандидатом на замену Левандовскому является норвежский форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд.

Левандовскому 33 года, он выступает за "Баварию" с 2014 года. В составе команды он семь раз стал чемпионом Германии, трижды - обладателем Кубка Германии, пять раз - суперкубка страны, выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В текущем сезоне нападающий забил 34 мяча в 27 играх за "Баварию". В прошлом сезоне он побил рекорд чемпионатов Германии по количеству голов за один сезон, который принадлежал Герду Мюллеру, забив 41 мяч - на один больше, чем бывший форвард "Баварии", по итогам сезона-2020/21 Левандовский получил "Золотую бутсу", став лучшим бомбардиром национальных европейских лиг.

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Футбол в ГерманииЛевандовский, Роберт
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