Российские хоккеисты будут тренироваться под руководством Кудашова до возвращения Жамнова

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Сборная России по хоккею будет тренироваться под руководством Алексея Кудашова до возвращения главного тренера Алексея Жамнова, который не прибыл на сбор команды из-за положительного результата теста на коронавирус. Об этом сообщил генеральный менеджер сборной Илья Ковальчук, комментарий которого приводит пресс-служба национальной команды.

В среду российские хоккеисты провели первую тренировку на предолимпийском сборе в Новогорске. Перед ее началом состоялось короткое командное собрание. Сама тренировка была поделена на две части: в первой игроки занимались в тренажерном зале, затем команда вышла на лед.

"Рады приступить к непосредственной подготовке к олимпийскому турниру, пока еще команда в Новогорске не в полном составе, в ближайшие дни ждем пополнения, ребята будут подъезжать. Ничего особенного на собрании игрокам не говорил, много раз слышал такие речи как игрок, понимаю, что долго разговаривать нет особого смысла. Сказал, что в работу нужно включиться с первой минуты и у каждого, кто находится в расширенном списке, есть шанс выйти на лед в Пекине. Тренировки на льду до возвращения Алексея Жамнова будут проходить под руководством Алексея Кудашова", - сказал Ковальчук.

Состав команды для участия в Олимпийских играх должен быть назван 23 января. Мужской хоккейный турнир на Олимпиаде пройдет с 9 по 20 февраля.