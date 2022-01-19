СМИ: Джокович купил 80% акций компании, разрабатывающей лекарство от коронавируса

По словам Лонкаревича, Джокович приобрел акции компании еще в июне 2020 года, он отказался называть сумму инвестиций со стороны спортсмена. Как рассказал представитель компании, она разрабатывает пептид, который препятствует заражению коронавирусом клеток человека. Организация рассчитывает начать клинические испытания в Великобритании летом 2022 года.

Ранее Джокович был депортирован из Австралии, где собирался принять участие в Открытом чемпионате Австралии. Он был задержан в аэропорту Мельбурна из-за того, что не смог предоставить сотрудникам погранслужбы документы о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса. После разбирательства виза спортсмена была аннулирована, а сам он предупрежден о необходимости покинуть страну. Джокович оспорил в суде законность решения пограничной службы и выиграл дело, но австралийские власти 14 января приняли решение повторно аннулировать визу теннисиста и депортировать его из страны. Спортсмен подал новую апелляцию, но она была отклонена.

Джоковичу 34 года, он возглавляет рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету 20 побед на турнирах Большого шлема, девять раз он выигрывал Открытый чемпионат Австралии, шесть раз - Уимблдон, трижды - Открытый чемпионат США, два раза - Открытый чемпионат Франции. Всего на его счету 86 побед на турнирах под эгидой ATP. Также Джокович является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008).