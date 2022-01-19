"Ференцварош" проиграл словацкому ДАК-1904 в первом матче под руководством Черчесова

В составе победителей забитыми голами отметились Никола Крстович (18-я минута) и Андрей Цыганик (28).

"Ференцварош" провел первый матч под руководством российского тренера Станислава Черчесова, который возглавил команду 20 декабря.

До прихода в "Ференцварош" Черчесов с 10 августа 2016 года по 8 июля 2021-го возглавлял сборную России, под его руководством российская сборная вышла в четвертьфинал чемпионата мира 2018 года, а на чемпионате Европы в 2021 году не смогла выйти из группы. Также Черчесов был главным тренером варшавской "Легии", с которой выиграл чемпионат и Кубок Польши в сезоне-2015/16, тренировал австрийские "Куфштайн" (2004) и "Ваккер-Тироль" (2004-2006), московский "Спартак" (2007-2008), "Жемчужину-Сочи" (2010-2011), грозненский "Терек" (2011-2013), который в настоящее время носит название "Ахмат", пермский "Амкар" (2013-2014), московское "Динамо" (2014-2015).

В следующем матче "Ференцварош" в гостях сыграет с "Академией Пушкаша" в рамках чемпионата Венгрии. После 16 игр "Ференцварош" возглавляет турнирную таблицу, команда набрала 35 очков.