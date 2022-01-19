Хоккеист сборной России Яковлев сравнил ситуации перед Олимпиадами в Пхёнчхане и Пекине

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Ситуации перед Олимпийскими играми в 2018 и 2022 годах являются в чем-то схожими, так как сейчас тоже присутствует неопределенность. Такое мнение журналистам высказал защитник сборной России по хоккею Егор Яковлев.

В среду российские хоккеисты провели первую тренировку на предолимпийском сборе в Новогорске. Все участники Игр должны проходить обязательное тестирование на коронавирус, в том числе и перед сборами.

"Такова ситуация сейчас в мире и стране, привыкли к этому. Раньше все дико казалось. Сейчас приехали, сдали два теста. Слава богу, что можно перемещаться по базе, но за ее пределы выходить нельзя, поскольку мы в чистой зоне", - сказал хоккеист.

Яковлев является олимпийским чемпионом 2018 года, в Пхёнчхане команда выступала без флага и гимна под названием "Олимпийские атлеты из России". "Это разные ситуации, но и тогда была неизвестность, поэтому все в чем-то схоже, и есть переживания. Я в последний момент попал на Олимпиаду и просто наслаждался тем, что был там. Я выкладывался, работал, был вознагражден за это", - рассказал хоккеист.

По мнению Яковлева, на олимпийском турнире нельзя недооценивать ни одну команду, в том числе сборную США, в состав которой вошли 15 игроков из студенческой лиги. "На последнем чемпионате мира к канадцам тоже отнеслись с недооценкой. И результат сами знаете какой", - отметил он.

Мужской олимпийский турнир в Пекине пройдет с 9 по 20 февраля.