Авербух: фигурист Мозалев вырвал путевку на Олимпиаду на двух последних стартах

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Фигурист Андрей Мозалев выступлениями на чемпионатах России и Европы вырвал путевку на Олимпийские игры в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух.

Мозалев занял третье место на чемпионате России и стал четвертым на первенстве Европы. В состав мужской команды также вошли серебряный призер Олимпиады 2018 года в командных соревнованиях Михаил Коляда и чемпион России и Европы Марк Кондратюк. В число запасных включены Евгений Семененко и Петр Гуменник. В женскую команду вошли чемпионка Европы Камила Валиева, чемпионка мира Анна Щербакова и бронзовый призер мирового первенства Александра Трусова. В число запасных включены чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева и Майя Хромых.

"Считаю, что все очень логично и заслуженно, выступления фигуристов на чемпионатах России и Европы окончательно сформировали состав, - сказал Авербух. - Мозалев двумя последними стартами, можно сказать, вырвал себе эту путевку, дважды обыграв Семененко, также блестяще откатал короткую программу на чемпионате Европы. Все закономерно, как и прекрасное выступление на чемпионате Европы Щербаковой, которое тоже сняло любые вопросы по поводу ее места в составе сборной".

Авербух считает, что для российских фигуристов будет успехом попадание в пятерку. "Я говорил, что у мужчин без шансов на золото, но не без шансов на удачный исход в командном турнире, - отметил он. - Пожелаю ребятам удачи. Да, за золото и серебро бороться практически невозможно, там фантастические два фигуриста. Но при конкурентном исходе можно даже зацепиться за тройку, но, конечно, реальным успехом будет попадание в пятерку".

"Что касается женщин, то тут обратная ситуация, равных нашим девочкам в мире нет. Конечно, об этом можно только мечтать, что пьедестал будет полностью российским, но это не выглядит нереалистичным. Но объективно и понятно, что мы должны брать золото в одиночном женском фигурном катании", - заключил Авербух.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.