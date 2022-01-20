Фигурист Михаил Коляда вошел в состав сборной России на Олимпийские игры в Пекине

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпиады 2018 года в командных соревнованиях Михаил Коляда вошел в состав сборной России по фигурному катанию на Игры в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Коляда занял второе место на чемпионате России, который прошел в декабре. Фигурист не выступил на чемпионате Европы в Таллине из-за травмы. 26-летний спортсмен тренируется в группе Алексея Мишина.

В состав мужской команды также вошли чемпион России и Европы Марк Кондратюк, бронзовый призер чемпионата России Андрей Мозалев. В число запасных включены Евгений Семененко и Петр Гуменник.

В женскую команду вошли чемпионка Европы Камила Валиева, чемпионка мира Анна Щербакова и бронзовый призер мирового первенства Александра Трусова. Все спортсменки тренируются в группе Этери Тутберидзе. В число запасных включены чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева и Майя Хромых.

В соревнованиях спортивных пар выступят чемпионы мира и Европы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, призеры мировых первенств Евгения Тарасова и Владимир Морозов, чемпионы Европы 2020 года Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. В запас включены Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Юлия Артемьева и Михаил Назарычев. В танцах на льду Россию представят чемпионы мира и Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, призеры чемпионатов Европы Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин. В число запасных включены Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Аннабель Морозова и Андрей Багин, Елизавета Шанаева и Девид Нарижный.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Соревнования фигуристов начнутся в первый день Игр командным турниром. Ранее генеральный директор ФФККР Александр Коган сообщил ТАСС, что состав сборной России на командные соревнования будет определен перед вылетом в Китай.