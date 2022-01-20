Отстранение от Игр-2018 стало для скелетонистки Никитиной максимальным вызовом в карьере

В ноябре 2017 года комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда приняла решение аннулировать результаты Никитиной на Олимпиаде-2014 и пожизненно отстранить спортсменку от участия во всех Олимпиадах, однако позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил наказание. Никитина и ряд других российских скелетонистов были рекомендованы Олимпийским комитетом России для выступления на Играх-2018, однако МОК не пригласил этих спортсменов на Олимпиаду в Пхёнчхане.

"После отстранения мне настолько сильно захотелось заниматься дальше, чтобы к следующей Олимпиаде показывать свой максимум, - сказала Никитина. - Раньше был стереотип, что в женском скелетоне десятое место уже хорошо, мне не хотелось радоваться десятому месту, мне хотелось, чтобы мы могли завоевывать призовое место. Когда я еду по трассе, соперники этого ждут. Мне приятно, что мы вышли на этот уровень, что находимся в пиковой точке, думаю, мы можем хорошо себя показать".

"У нас технический спорт, сейчас весь этот сезон мы что-то для себя искали, смотрели. Нам нужно настроиться под определенную трассу - какие коньки, какая погода. Раньше мы настраивались - вот Кубок мира, нам нужно его выиграть, ничего не меняем, если на тренировке все хорошо. Но сейчас это не так, сейчас мы пробуем, что будет, если поменять ту или иную деталь. Поменять баланс, поставить острые или тупые коньки", - добавила скелетонистка.

Никитина отметила, что ей понравилась олимпийская трасса в Пекине. "Она реально отличается от других европейских, она техническая. Первая связка виражей настолько сложная, что ошибись там - дальше можешь уже не ехать, - отметила она. - Нужно быстро стартовать, не совершать ошибок на трассе, особенно на верхних виражах. После сочинской трассы нам полегче адаптироваться, ее профиль похож на пекинский".

"Что будет успехом? Будет медаль - понятное дело, хорошо. Нужно все делать так, чтобы потом не сожалеть. Успехом будет сделать все по максимуму, я прекрасно понимаю - если проеду все четыре заезда стабильно, буду рада, будут рады все. В физическом плане я готова, главное, чтобы все прошло спокойно", - заключила спортсменка.