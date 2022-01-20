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Тренер Бабикова раскритиковал критерии отбора биатлонистов в олимпийскую команду

По мнению Виктора Никитина, состав на Игры нужно было объявлять после этапа Кубка мира в Италии

МОСКВА, 20 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. В процессе отбора состава сборной России по биатлону на Олимпийские игры свою роль сыграла политика. Такое мнение ТАСС высказал личный тренер Антона Бабикова Виктор Никитин.

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В четверг Бабиков одержал победу в индивидуальной гонке на 20 км на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Бабиков стал запасным в составе сборной России на Олимпиаду в Пекине.

"Антон победил, во-первых, за счет настроя, потому что его объявили запасным. У меня вопрос, почему сегодня не бежал [Максим] Цветков. И почему на Олимпиаду все команды объявляют составы после этапа в Антхольце, а мы - после Рупольдинга", - сказал Никитин.

"Цветков пробежал только в Рупольдинге. Да, Антон провалился в спринте, но он попал в яму после высоты. В Оберхофе был сначала шестым в спринте, потом 10-м в гонке преследования, а Цветков - 52-м спринте, и если Цветкова взяли на Олимпиаду, то пускай он тут пробежит. Никто не может ответить на эти вопросы - это политика опять пошла, и поднимите аналитику: в этом году гонку на 20 км никто не выиграл", - добавил Никитин.

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