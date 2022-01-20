Действующий чемпион Кубка африканских наций сборная Алжира не попала в плей-офф турнира

ТАСС, 20 января. Сборная Алжира по футболу уступила команде Кот-д'Ивуара со счетом 1:3 в матче заключительного тура группового этапа Кубка африканских наций. Турнир проходит в Камеруне.

В составе победителей голы забили Франк Кессье (22-я минута), Ибраим Сангаре (39) и Николя Пепе (54). У команды Алжира отличился Софьян Бендебка (73). На 60-й минуте капитан сборной Алжира Рияд Марез не реализовал пенальти.

Команды представляют группу E, где также выступали сборные Экваториальной Гвинеи и Сьерра-Леоне. В матче между этими сборными победу со счетом 1:0 одержали футболисты Экваториальной Гвинеи. В плей-офф вышли сборная Кот-д'Ивуара, набравшая 7 очков в трех матчах, и команда Экваториальной Гвинеи (6 очков). Сборная Сьерра-Леоне заняла третье место (2), алжирцы стали последними (1).

Сборная Алжира является действующим победителем Кубка африканских наций, команда выиграла предыдущий турнир в 2019 году. Всего на счету алжирских футболистов две победы на Кубке африканских наций, впервые команда стала победителем турнира в 1990 году.

В Кубке африканских наций участвуют 24 команды, поделенные на шесть групп. Две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие из шести команд, занявших третье место в своих квартетах, выходят в плей-офф.

Кубок африканских наций является крупнейшим международным турниром в Африке среди сборных. В прошлом году турнир был перенесен из-за коронавируса. Турнир завершится 6 февраля.