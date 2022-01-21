Француженка Бреза-Буше выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону

ТАСС, 21 января. Французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше заняла первое место в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира. Соревнования проходят в итальянском Антхольце.

Победительница преодолела дистанцию 15 км за 42 минуты 20,6 секунды с одним промахом на четырех огневых рубежах. Второй стала ее соотечественница Жюли Симон (отставание 51,1 секунды; 2 промаха). Тройку лидеров замкнула Мона Брурссон из Швеции (+1.37,2 ;2).

Лучшей из россиянок стала Ульяна Нигматуллина, занявшая десятое место (+2.58,9; 2). Валерия Васнецова финишировала 63-й (+7.05,4; 7), Ирина Казакевич - 65-й (+7.21,7; 6). Кристина Резцова, Светлана Миронова и Анастасия Шевченко пропустили гонку по решению тренерского штаба после консультаций с врачами команды.

В общем зачете Кубка мира лидирует норвежка Марте Рёйселанн, набравшая 651 очко. Второй идет Эльвира Эберг из Швеции (563), третьей - белоруска Динара Алимбекова (535). Резцова занимает 14-е место (323), Нигматуллина - 17-е (251), Миронова - 22-е (197), Казакевич - 28-е (168), Васнецова - 33-е (127).

Этап Кубка мира в Антхольце завершится 23 января.