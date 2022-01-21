СМИ: хоккеист Буше выпрашивал фото у двух несовершеннолетних девушек в 2014 году

По информации источника, инциденты произошли в 2014 году, когда Буше выступал за клуб Национальной хоккейной лиги "Нью-Джерси". Тогда ему был 21 год. В первом случае Буше отправил девушке, которой тогда было 17 лет, сообщение в соцсети с просьбой прислать ему свои обнаженные фотографии. Когда разговор перешел в Skype, девушка попросила поговорить с Буше своего двоюродного брата, потому что ей было некомфортно общаться с хоккеистом на предлагаемые темы, оно вызвало у нее "смущение", "отвращение" и "шок". При этом она отметила, что Буше не спросил ее возраст и она не сказала ему, что ей 17 лет.

Во втором случае Буше пытался через социальную сеть запросить обнаженные фотографии у 15-летней девушки. Узнав ее возраст, хоккеист сказал, что она выглядит старше, и отметил, что она "слишком молода, чтобы делать все, о чем он попросит". Две недели спустя Буше снова отправил ей сообщение с вопросом: "Все еще нет?" Она ответила, что ее возраст не изменился.

"Похоже, что эти обвинения касаются ситуаций, которые якобы произошли восемь лет назад. На основании того, что мне сказали, эти утверждения были расследованы и признаны необоснованными. Никто из них не обратился в полицию в 2014 году. Что еще более важно, Буше сегодня совершенно другой человек по сравнению с тем, каким он был много лет назад", - заявила Памелла Шидлак, которая является адвокатом Буше.

Обвинение в изнасиловании

Ранее газета Detroit Free сообщила, что Буше признался в изнасиловании несовершеннолетней в 2011 году. По данным источника, он совершил акт сексуального насилия над 12-летней девочкой, являющейся дочерью супругов, у которых Буше жил во время обучения в системе подготовки хоккеистов. Самому Буше на момент совершения преступления было 17 лет.

Первоначально Буше было предъявлено обвинение в совершении преступления первой степени, которое влечет за собой наказание от 25 лет до пожизненного заключения. Однако во время декабрьского слушания в суде первой инстанции округа Уоштеноу было принято решение решение о переквалификации статьи на более мягкую, хоккеист был приговорен к наказанию без предварительного тюремного заключения в рамках соглашения о призании вины в преступном сексуальном поведении третьей степени. Ожидается, что окончательный приговор Буше будет вынесен 31 января.

Буше 28 лет, он выступает за "Локомотив" с 2021 года. В прошлом сезоне американец стал обладателем Кубка Гагарина в составе омского "Авангарда".