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Футбол в России

Французский футболист Изидор перешел в "Локомотив"

Соглашение с нападающим рассчитано на 4,5 года
Нападающий "Локомотива" Вилсон Изидор AP Photo/Lisa Leutner
Описание
Нападающий "Локомотива" Вилсон Изидор
© AP Photo/Lisa Leutner

ТАСС, 22 января. Французский нападающий Вилсон Изидор перешел из "Монако" в московский футбольный клуб "Локомотив". Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников.

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Срок соглашения с форвардом рассчитан на 4,5 года. В "Локомотиве" Изидор будет выступать под номером 19.

"Было нелегко уговорить Изидора на переход в "Локомотив", им также довольно конкретно интересовались другие клубы из высшего дивизиона чемпионата Франции, но мы смогли найти правильные доводы, и Изидор поверил в наш проект, - сказал спортивный директор "Локомотива" Томас Цорн. - Мы продолжаем работу по подписанию новых игроков, укрепляем линию нападения. К команде уже присоединился [Ян] Кухта, и следующим в списке наших новичков стал французский нападающий из "Монако".

Изидору 21 год, в 2018 году нападающий перешел в академию "Монако". На правах аренды он выступал за два других французских клуба - "Стад-Лаваль" и "Бастию-Борго", за которые провел 42 матча и забил 17 голов. Летом 2021 года француз вернулся в "Монако" и в текущем сезоне сыграл за основную команду четыре матча в чемпионате Франции, в которых не отметился результативными действиями.

"Локомотив" после 18 туров занимает шестое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 28 очков. В первом матче после зимней паузы команда сыграет в гостях против "Краснодара".

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