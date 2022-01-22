Тренер Латыпова убежден, что к Олимпиаде биатлонист восстановит форму после карантина

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Российский биатлонист Эдуард Латыпов в первой гонке после карантина ожидаемо показал слабый результат, к Олимпийским играм в Пекине он сумеет восстановить стрелковые навыки. Такое мнение ТАСС высказал личный тренер спортсмена Виктор Никитин.

Немец Долль выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце

Латыпов в субботу стал 25-м в масс-старте на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия), допустив восемь промахов на четырех огневых рубежах. Последний раз спортсмен выходил на старт в прошлом году, в начале января он сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат, и провел больше двух недель на карантине.

"Результат не настораживает, все нормально. Парень не стартовал три недели. Ход он показал хороший, а со стрельбой справится, все будет хорошо", - сказал Никитин.

Латыпов до карантина входил в десятку лучших в общем зачете Кубка мира, сейчас он занимает 13-е место.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.