Петржела: уход Азмуна в "Байер" станет большой проблемой для "Зенита"

В субботу "Байер" объявил о подписании контракта с Азмуном. Соглашение вступит в силу с сезона-2022/23. Срок контракта Азмуна с "Зенитом" истекает 30 июня 2022 года.

"Я думаю, что сейчас бы Азмун там не играл, потому что за "Байер" выступает Патрик Шик, лучший бомбардир команды, - сказал Петржела. - Но был интерес из Англии, поэтому взяли Азмуна, понимаю это решение. Но для "Зенита" это будет большая потеря, потому что Азмун - хороший нападающий, забивал очень много. Для "Зенита" нет проблем купить нового нападающего, потому что в клубе есть много денег, но замену нужно найти, потому что [Артем] Дзюба уже возрастной, без Азмуна будет тяжело. Я уверен, что "Зенит" найдет нападающего".

"Потянет ли Азмун чемпионат Германии? Почему нет? Когда Шик приходил в чемпионат Германии, тоже никто не верил, что он станет хорошим бомбардиром. Азмун тоже хороший игрок. Бундеслига - очень хороший чемпионат", - добавил Петржела.

Азмуну 27 лет, он выступает за "Зенит" с февраля 2019 года. В текущем сезоне нападающий провел за "Зенит" 21 матч во всех турнирах, забив десять голов и отдав четыре результативные передачи. Санкт-петербургский клуб занимает первое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 38 очков в 18 матчах. "Байер" с 35 очками в 20 играх располагается на третьей позиции в таблице чемпионата Германии.