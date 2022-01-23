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Васильев: биатлонисту Латыпову нужно улучшить стрелковую подготовку перед Олимпиадой

Латыпов в воскресенье в составе российской команды занял второе место в эстафете на этапе Кубка мира

МОСКВА, 23 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Биатлонист сборной России Эдуард Латыпов находится в хорошей физической форме, но ему необходимо улучшить свою стрелковую подготовку перед Олимпийскими играми в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

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Латыпов принял участие в соревнованиях на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце и в составе сборной России занял второе место в эстафете. Итальянский этап Кубка мира является последним перед Олимпиадой в Пекине. В начале января Латыпов сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат, и провел больше двух недель на карантине.

"То, что Латыпов в хорошей физической форме, факт, и это радует. На него не повлияло то затворничество, и в этом смысле он использовал те условия, которые были для него предоставлены. Это было видно, особенно на последнем круге", - сказал Васильев.

"Его стрелковая подготовка хромает - вчера и сегодня он понервировал нас. С такой стрельбой надо что-то делать, на Олимпиаде надо выступать более уверенно именно в стрелковом компоненте, в противном случае быстрый ход может не помочь. Думаю, что тренеры помогут и разберутся, но главное, что он в форме", - добавил собеседник агентства.

Васильев прокомментировал также выступление в эстафете Александра Логинова. "Саша Логинов использовал много дополнительных патронов. Он сам сказал, что пятый день на высоте сыграл с ним злую шутку, чувствовал себя неважно, отсюда и промахи. Будем надеяться, что на Олимпиаде пятого дня не будет, он будет в порядке, и, соответственно, стрельба будет надежной", - отметил Васильев.

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