Мужская сборная России по биатлону заняла второе место в эстафете на этапе Кубка мира

ТАСС, 23 января. Мужская сборная России по биатлону заняла второе место в эстафетной гонке 4х7,5 км на седьмом этапе Кубка мира. Соревнования проходят в итальянском Антхольце.

В составе сборной России выступали Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Россияне пробежали один штрафной круг и использовали 12 дополнительных патронов, проиграв победителям 1 минуту 57,2 секунды. Первое место заняла сборная Норвегии (0 штрафных кругов + 4 дополнительных патрона), третье - команда Германии (0+4), отставшая от победителей на 2 минуты 4,4 секунды.

Эта эстафета стала четвертой в текущем сезоне Кубка мира, россияне неизменно оказывались на пьедестале - победа, второе и два третьих места. В общем зачете эстафетных гонок лидируют норвежцы (216). Сборная России занимает второе место (210), третьими идут французы (191).

В зачете Кубка наций также лидируют норвежцы (5 165 очков). Россияне поднялись на второе место (5 061), третьими идут французы (5 001). В зачет Кубка наций идут очки, завоеванные в индивидуальных, спринтерских гонках, эстафетах, смешанных эстафетах и одиночных смешанных эстафетах.

Этап Кубка мира в Антхольце завершится в воскресенье женским масс-стартом.