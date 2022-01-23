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Биатлон

Польховский обеспокоен возможным влиянием перенесенного коронавируса на здоровье Латыпова

В начале января спортсмен заразился коронавирусом и провел более двух недель на карантине

МОСКВА, 23 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бывший главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский испытывает беспокойство по поводу возможного влияния перенесенного коронавируса на здоровье Эдуарда Латыпова. Об этом он рассказал ТАСС.

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Латыпов принял участие в соревнованиях на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце и в составе сборной России занял второе место в эстафете. Итальянский этап Кубка мира является последним перед Олимпиадой в Пекине. В начале января спортсмен сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат, и провел больше двух недель на карантине.

"Ему необходимо было бежать в эстафете, а правильно или нет - покажет время. Он неплохо справился со скоростью, в стрельбе не получилось все, но, глядя на оба старта, меня больше беспокоит его здоровье, если у него действительно было заболевание. Потому что ковид так просто не проходит", - сказал Польховский.

"Тут вопрос в безопасности. Команда всем обеспечена со стороны ФМБА, вопрос может касаться только перепада высот, но они идентичны что в Антхольце, что в Пекине. Тут вопрос двух дней, а более важным является, чтобы при перелетах соблюдались необходимые меры", - добавил он.

Олимпийские соревнования по биатлону пройдут с 5 по 19 февраля.

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