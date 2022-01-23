Фетисов: тренеры включили в олимпийский состав хоккеистов, способных добиться результата

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Тренеры сборной России по хоккею включили в состав на Олимпийские игры тех игроков, которые, по их мнению, будут добиваться результата. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

В воскресенье был оглашен окончательный состав сборной России на Олимпийские игры в Пекине.

"Ответственность за выбранных игроков несет тренерский штаб, те, кто отвечает сегодня за результат. Я сам был игроком, был тренером и понимаю, что игроки выбираются по принципу той системы, той игры, которую команда будет использовать. Они выбрали тех, кто, по их мнению, будет добиваться результата. Будем болеть, будем максимально поддерживать команду и ждать хорошего результата, на который команда нацелена в олимпийский год", - сказал Фетисов.

Мужской хоккейный олимпийский турнир начнется 9 февраля. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).