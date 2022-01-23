Жамнов: сборная России по хоккею определится с капитаном команды в ближайшую неделю

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Капитан сборной России по хоккею на олимпийский турнир определится в ближайшую неделю. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер национальной команды Алексей Жамнов.

Ковальчук: состав сборной России по хоккею на Олимпиаду может измениться до 8 февраля

В воскресенье стал известен состав сборной России на Олимпийские игры в Пекине.

"У нас еще есть довольно-таки много времени до первой игры. Мы определимся [с вратарем], эту инициативу мы полностью доверяем тренеру по вратарям Сергею [Наумову]. Он скажет нам непосредственно перед первым матчем. [Вопрос по капитану] решим совместно с игроками на этой неделе".

Сборная России начнет олимпийский хоккейный турнир 9 февраля матчем с командой Швейцарии.