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Олимпиада-2022 в Пекине

Жамнов: сборная России по хоккею определится с капитаном команды в ближайшую неделю

По словам главного тренера команды, капитана будут выбирать совместно с игроками сборной

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Капитан сборной России по хоккею на олимпийский турнир определится в ближайшую неделю. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер национальной команды Алексей Жамнов.

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В воскресенье стал известен состав сборной России на Олимпийские игры в Пекине.

"У нас еще есть довольно-таки много времени до первой игры. Мы определимся [с вратарем], эту инициативу мы полностью доверяем тренеру по вратарям Сергею [Наумову]. Он скажет нам непосредственно перед первым матчем. [Вопрос по капитану] решим совместно с игроками на этой неделе".

Сборная России начнет олимпийский хоккейный турнир 9 февраля матчем с командой Швейцарии.

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Олимпиада-2022 в ПекинеЖамнов, Алексей Юрьевич
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