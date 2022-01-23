Жамнов рассказал, что его отсутствие никак не сказалось на тренировках сборной России

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Отсутствие главного тренера сборной России по хоккею Алексея Жамнова из-за карантина никак не повлияло на тренировочный процесс национальной команды. Об этом Жамнов рассказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос ТАСС.

Жамнов был помещен на карантин 17 января в связи с положительным результатом теста на коронавирус. 23 января тренер прибыл на сборы национальной команды в Новогорск.

"Я общался с тренерским штабом каждый вечер по видеосвязи, - сказал Жамнов. - Плюс присылали материалы каждую тренировку, у меня была полная информация. Каждый вечер мне докладывали обстановку, была нормальная рабочая обстановка. Это никак не сказалось на тренировочном процессе, что я отсутствовал. С тренерским штабом мы делали график по тренировкам, по упражнениям".

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.