Жамнов объяснил, почему не включил Толчинского и Бурдасова в состав сборной на Олимпиаду

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Нападающие Сергей Толчинский и Антон Бурдасов не вошли в состав сборной России по хоккею на Олимпийские игры в Пекине, потому что им не нашлось места в первых двух звеньях. Об этом журналистам рассказал главный тренер национальной команды Алексей Жамнов.

Нападающий "Авангарда" Толчинский в 30 играх регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нынешнего сезона забросил пять шайб и сделал 22 результативные передачи. Он был признан самым ценным игроком Кубка Гагарина прошлого года. В активе форварда СКА Бурдасова в текущем чемпионате 23 гола и 19 результативных передач в 41 игре.

"Нам нужно создать боевую команду, чтобы был баланс. Толчинский играет в первом-втором звене, мы не видим места. Та же самая ситуация, что и с Бурдасовым. Плюс, если говорить честно, не впечатлила его игра на Кубке Первого канала", - пояснил Жамнов.

Точинский после победы в финальной серии Кубка Гагарина над ЦСКА произнес оскорбительные кричалки в адрес армейского клуба, за который выступал ранее. "Если вы думаете, что из-за этого, вы ошибаетесь. Не знаю, кто это запустил в прессу, что мы его не взяли. Я вообще эти кричалки не слышал, я не знаю, о чем идет речь, честно", - подчеркнул главный тренер сборной России.

"Кричалки слышал, но это не была причина, почему он не поехал на Олимпиаду", - добавил генеральный менеджер национальной команды Илья Ковальчук, выступавший в прошлом сезоне за "Авангард".

Нападающий московского "Динамо" Станислав Галиев поедет на Олимпиаду в качестве одного из запасных. "Сейчас у нас список из 31 хоккеиста, как будет дальше происходить ситуация, кто попадет в список - у всех шанс одинаковый. У нас обойма из 31 хоккеиста, у каждого шанс попасть в первые 25 человек. Все летят 2-го числа, у нас никто не остается в Новогорске", - сказал Жамнов.