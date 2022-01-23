Ковальчук хочет, чтобы невызов Мичкова на Олимпиаду стал мотивацией для хоккеиста

17-летний Мичков в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провел 13 матчей за СКА. В ноябре он дебютировал в составе сборной России на Кубке Карьяла и в 16-летнем возрасте забросил первую шайбу за национальную команду, побив рекорд Александра Овечкина.

"Желаю Мичкову стать лидером в СКА. Главное, чтобы он прогрессировал, ставил перед собой большие цели и шел к ним, не читая газет. Пусть для него это будет мотивацией. Уверен, мы не раз его увидим еще в майке сборной России", - отметил Ковальчук.

"Если бы можно было в окончательной заявке иметь 30 игроков, у него был бы шанс. У него большое будущее, парень талантливый, но в данный момент было бы неправильно вызывать. Если бы не было пандемии, он был бы на сборах, чтобы окунуться эту атмосферу. В дальнейшем мы будем следить за ним - жизнь после Олимпиады продолжается. У него еще будет шансы выступить за сборную на Олимпиаде", - добавил главный тренер сборной России Алексей Жамнов.

Жамнов подчеркнул, что не руководствовался клубными принципами при выборе состава сборной России на Олимпиаду. "Мы смотрим на всех кандидатов одинаково, мы просматриваем каждого, как он играет в клубе и за сборную - это разные вещи. Все эти нюансы мы учитываем, мы знаем про каждого, что он из себя представляет и в клубе, и в сборной. Нет никого, кому мы отдаем большее предпочтение - СКА или ЦСКА", - заключил главный тренер сборной России.

Сборная России начнет олимпийский хоккейный турнир 9 декабря матчем с командой Швейцарии.