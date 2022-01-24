Тарпищев назвал скучноватым матч Медведева и Кресси на Australian Open

МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Матч четвертого круга Australian Open по теннису между россиянином Даниилом Медведевым и американцем Максимом Кресси получился скучноватым. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:5. в пользу Медведева, посеянного на турнире под вторым номером.

"Матч был скучноватый для зрителей - однообразие в тактике присутствовало, особенно у соперника Дани, - отметил Тарпищев. - Но по качеству игры такой матч тоже надо пройти на таком турнире, Медведев не победил бы, будучи не в форме".

За выход в полуфинал турнира Медведев сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (девятый номер посева). "Канадец Дане по силам, он его не раз обыгрывал, но главное после такого матча, как сегодня, - восстановить внимание, силы. Тогда все по силам", - отметил глава федерации.