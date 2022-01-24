В "Ахмате" заявили, что вопрос выкупа футболиста Уткина у "Краснодара" пока не поднимался

МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Руководство грозненского "Ахмата" пока не поднимало вопрос по выкупу футболиста Даниила Уткина у "Краснодара". Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров.

"Ахмат" объявил об аренде Уткина у "Краснодара" 11 июня 2021 года. Арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года. У грозненского клуба есть право выкупа игрока.

"В нашей команде Уткин раскрылся по-новому, - сказал Айдамиров. - Безусловно, талантливый футболист, которому нужно доверие со стороны тренерского штаба. У нас Даниил стал игроком основного состава, имеет всестороннюю поддержку. Он раскрепощен. В совокупности это немаловажный фактор для спортсмена, чтобы показывать хорошие результаты".

"Задумывались ли в клубе над выкупом футболиста? На данном этапе этот вопрос не поднимался. Сейчас все сосредоточены на подготовке к весеннему этапу чемпионата. Уткин у нас в аренде. Да, мы владеем опцией выкупа, это прописано в договоре. Решение будем принимать с учетом всех сопутствующих факторов, в том числе с учетом мнения футболиста", - добавил Айдамиров.

Уткину 22 года, в текущем сезоне он провел 17 матчей в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ), забив шесть голов и отдав одну результативную передачу. Грозненский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков в 18 матчах.