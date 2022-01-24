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Летние олимпийские виды спорта

Сальников: Казань сохранит право проведения чемпионата мира по водным видам спорта

Ранее турнир в японской Фукуоке перенесли на 2023 год, чемпионат в России запланирован на 2025 год
Глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года пройдет в Казани, несмотря на перенос турнира 2022 года. Об этом ТАСС заявил президент Всероссийской федерации плавания, член бюро Международной федерации плавания (FINA) Владимир Сальников.

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В понедельник Сальников сообщил ТАСС, что чемпионат мира 2022 года в японской Фукуоке перенесли на 2023 год. В 2023 году было запланировано проведение чемпионата мира в Дохе. В 2025-м соревнования должна принять Казань.

"Чемпионат мира в Дохе, возможно, перенесут на январь-февраль 2024 года. Чемпионат мира 2025 года пройдет в Казани", - сказал Сальников.

Чемпионаты мира по водным видам спорта проводятся раз в два года. Изначально чемпионат мира в Фукуоке должен был пройти с 16 июля по 1 августа 2021 года. Из-за переноса Олимпиады в Токио проведение мирового первенства по водным видам спорта было запланировано на 13-29 мая 2022 года. Последний чемпионат мира прошел в 2019 году в южнокорейском Кванджу.

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Летние олимпийские виды спортаСальников, Владимир Валерьевич
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