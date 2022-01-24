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Летние олимпийские виды спорта

Чепик: перенос чемпионата мира может быть на руку сборной России по плаванию

Главный тренер отметил, что к следующему году в команде могут появиться новые имена
Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик Юрий Смитюк/ТАСС
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Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Решение о переносе чемпионата мира по водным видам спорта на следующий год может быть на руку сборной России по плаванию. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер команды Сергей Чепик.

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В понедельник член бюро Международной федерации плавания, президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников сообщил ТАСС, что чемпионат мира 2022 года в японской Фукуоке перенесли на 2023 год из-за пандемии коронавируса.

"Мы уже к этому (переносам) привыкли, у нас все идет по плану до апреля, когда пройдет отбор на чемпионат Европы. Перенос был ожидаем. Возможно, даже на руку [сборной России], потому что топовые спортсмены после Олимпиады довольно долго отдыхали, они восстанавливаются, а молодежь еще не совсем окрепла, - сказал Чепик. - Может, появятся к этому времени новые имена. Чемпионат Европы - самый нормальный старт, думаю, там и можно будет больше участников вывести".

Отбор на чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет на чемпионате России в Казани 24-29 апреля. Чемпионат Европы состоится 11-21 августа в Риме.

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Летние олимпийские виды спорта
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