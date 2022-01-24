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Кубок африканских наций

Сборные Камеруна и Гамбии сыграют в четвертьфинале Кубка африканских наций по футболу

Камерунцы в 1/8 финала одержали победу над командой Коморских Островов
Нападающий сборной Камеруна Венсан Абубакар AP Photo/Themba Hadebe
Описание
Нападающий сборной Камеруна Венсан Абубакар
© AP Photo/Themba Hadebe

ТАСС, 24 января. Сборная Камеруна по футболу со счетом 2:1 победила команду Коморских Островов в матче 1/8 финала Кубка африканских наций. Соревнования проходят в Камеруне.

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В составе победителей отличились Токо Экамби (29-я минута) и Венсан Абубакар (70). У проигравших отличился Юссуф М'Чангама (81). На седьмой минуте полузащитник сборной Коморских Островов Наджим Абду получил красную карточку.

Место в воротах команды Коморских Островов занял защитник Шакер Аль-Хадур. Ранее стало известно, что во встрече 1/8 финала не сможет сыграть ни один вратарь сборной - основной голкипер Салим Бен-Буана получил травму, а два запасных вратаря, Али Ахамада и Мойад Уссейни, заразились коронавирусом.

В четвертьфинале камерунцы встретятся с командой Гамбии, которая ранее в понедельник обыграла сборную Гвинеи (1:0). Матч состоится 29 января.

Кубок африканских наций является крупнейшим международным турниром в Африке среди сборных. В прошлом году соревнования были перенесены из-за коронавируса. Турнир завершится 6 февраля.

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