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НХЛ

Капризова признали второй звездой игрового дня в НХЛ

Во вторник в игре против "Монреаля" россиянин отдал две результативные передачи
Нападающий "Миннесоты" Кирилл Каризов AP Photo/Jim Mone
Описание
Нападающий "Миннесоты" Кирилл Каризов
© AP Photo/Jim Mone

ТАСС, 25 января. Российского нападающего "Миннесоты" Кирилла Капризова признали второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Во вторник Капризов отдал две результативные передачи в домашнем матче против "Монреаля" (8:2). В текущем сезоне на счету 24-летнего форварда 49 очков (17 шайб + 32 передачи) в 37 играх регулярного чемпионата. Капризов набирает очки за результативность в девятом матче подряд, что является его новым личным рекордом в НХЛ.

Всего Капризов провел в лиге 92 матча и набрал 100 очков (44+56). Столько же матчей для достижения результата в 100 очков понадобилось канадскому нападающему "Эдмонтона" Коннору Макдэвиду. Из действующих игроков НХЛ быстрее россиянина 100 очков за карьеру набирали только его соотечественники Александр Овечкин (77 матчей) и Евгений Малкин (89), а также канадец Сидни Кросби (80).

Первой звездой дня признан американский нападающий "Калгари" Мэттью Ткачук, отдавший пять результативных передач в домашнем матче с "Сент-Луисом" (7:1). Третьей звездой дня стал американский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Крис Крайдер, забросивший свою 30-ю шайбу в сезоне в домашнем матче против "Лос-Анджелеса" (3:2 по буллитам).

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