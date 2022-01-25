В Ассоциации мини-футбола России рассказали подробности травмы игрока Эдера Лимы

Во вторник сборная России обыграла хорватов со счетом 4:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы. Перед игрой пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщила, что Лима пропустит оставшуюся часть турнира из-за травмы.

"Это потеря огромная, потому что Эдер Лима - тот игрок, который в самых сложных матчах проявлял свои лучшие качества, это бомбардир, человек, который из момента может сделать гол, - сказал Алиев. - Он всегда был опорой нашего нападения. Эдер получил травму на тренировке, серьезный спазм. Травма по своему характеру несерьезная, две недели покоя, даже восемь дней для полного восстановления - спазм уйдет, у футболистов, особенно возрастных, это бывает. К сожалению, мы не можем ждать столько дней, потому что уже чемпионат Европы закончится".

"Ему все объяснили, и именно по позиции был вызван Андрей Афанасьев, который прилетел сразу после получения вызова, находясь на сборах в Турции. Он прилетел рано утром в Амстердам и уже сегодня принял участие в матче против хорватов. У Лимы спазм икроножной мышцы, это очень болезненная для футболистов история, он не может полноценно наступить на ногу и оттолкнуться ей. На уколах играть с этой травмой нельзя, потому что это может привести к разрыву, конечно, мы не имеем права подставлять здоровье нашего игрока, несмотря на розыгрыш медалей", - добавил Алиев.

Россияне набрали 6 очков в двух матчах и занимают первое место в группе C. У хорватской сборной 3 очка после двух игр. Позднее в пятницу между собой сыграют также выступающие в группе C команды Польши и Словакии, не набравшие очков после первого тура. В заключительном туре сборная России встретится с поляками 29 января, матч начнется в 16:30 мск.

Турнир завершится 6 февраля. Действующим чемпионом Европы является сборная Португалии.