Сборная России по мини-футболу обыграла хорватов в матче чемпионата Европы

ТАСС, 25 января. Сборная России со счетом 4:0 обыграла команду Хорватии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по мини-футболу. Турнир проходит в Нидерландах.

В составе российской сборной голы забили Артем Антошкин (3-я и 26-я минуты), Паулиньо (12), Иван Чишкала (20). На второй минуте матча красную карточку получил хорватский нападающий Ведран Матошевич.

Россияне набрали 6 очков в двух матчах и занимают первое место в группе C. У хорватской сборной 3 очка после двух игр. Позднее в пятницу между собой сыграют также выступающие в группе C команды Польши и Словакии, не набравшие очков после первого тура. В заключительном матче сборная России встретится с поляками 29 января, встреча начнется в 16:30 мск.

Чемпионат Европы по мини-футболу проводится с 1996 года, сборная России входит в число стран, ни разу не пропускавших турнир. Также на все европейские первенства квалифицировались команды Италии и Испании. Сборная России является чемпионом Европы 1999 года, в активе национальной команды пять серебряных и три бронзовые медали.

Турнир завершится 6 февраля. Действующим чемпионом является сборная Португалии.