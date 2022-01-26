Тарпищев похвалил Медведева за волевую победу в четвертьфинале Australian Open

МОСКВА, 26 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Пятисетовый матч в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) может пойти на пользу россиянину Даниилу Медведеву, если он успеет восстановиться к следующей встрече. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Медведев за 4 часа 41 минуту обыграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима в четвертьфинальном матче Australian Open - первого в сезоне турнира Большого шлема. Встреча завершилась со счетом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4 в пользу Медведева, посеянного на турнире под вторым номером. Оже-Альяссим имел девятый номер посева.

"В игре Дани был брак поначалу, во многом из-за потери концентрации, - сказал Тарпищев. - Равная игра была, как мы и ожидали. Но главное - он не сломался, проигрывая 0-2".

"Надо Даню похвалить. Для него этот матч пойдет в плюс. Если успеет восстановиться - то такой матч пойдет на пользу только. Но сейчас вопрос свежести", - добавил собеседник ТАСС.

В полуфинале Медведев сыграет с греком Стефаносом Циципасом.