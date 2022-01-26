Даниил Медведев вышел в полуфинал Australian Open

ТАСС, 26 января. Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев за 4 часа 41 минуту обыграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии - первого в сезоне турнира Большого шлема.

Встреча завершилась со счетом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4 в пользу Медведева, посеянного на турнире под вторым номером. Оже-Альяссим имел девятый номер посева. Медведев одержал 12-ю победу подряд на турнирах Большого шлема. За выход в финал россиянин сыграет с греком Стефаносом Циципасом, ранее обыгравшего представителя Италии Янника Синнера со счетом 6:3, 6:4, 6:2.