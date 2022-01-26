Даниил Медведев прокомментировал результат матча с Оже-Альяссимом, упомянув Джоковича

ТАСС, 26 января. Российский теннисист Даниил Медведев признался, что во время четвертьфинального матча Australian Open против канадца Феликса Оже-Альяссима задумался о том, что сделал бы серб Новак Джокович, окажись он в такой же ситуации, в какой оказался россиянин в этой встрече. Об этом Медведев рассказал в интервью после матча.

Во вторник Медведев одержал победу над Оже-Альяссимом, отыграв отставание в два сета и матчбол в четвертой партии. Игра завершилась со счетом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4 в пользу россиянина. За выход в финал он сыграет с греком Стефаносом Циципасом, ранее обыгравшим представителя Италии Янника Синнера (6:3, 6:4, 6:2).

"Все, что я знал, - надо подавать, я не знаю, что произошло. Я играл не в свой лучший теннис, Феликс играл невероятно, и я не знал, что делать. Я подумал, что сделал бы Новак [Джокович] в этот момент? Он великий чемпион, как Роджер [Федерер] и Рафа [Надаль]. Я заставил его [Оже-Альяссима] работать, чтобы он сражался за каждый мяч, и впоследствии я стал играть лучше, что привело к моей победе", - сказал Медведев.

Теннисист также отметил, что Циципас является сложным соперником, и в матче с ним россиянин будет рассчитывать на свою хорошую подачу.

Медведеву 25 лет, он занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету 13 титулов под эгидой организации. Россиянин является победителем US Open 2021 года. В случае победы на Australian Open Медведев станет первой ракеткой мира.

Australian Open завершится 30 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира Джокович, пропускающий нынешний турнир из-за нарушения антиковидных мер в Австралии. Общий призовой фонд турнира, который проходит в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $54 млн.