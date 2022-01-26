Дубль Кухты помог "Локомотиву" победить "Спарту" в товарищеском матче

ТАСС, 26 января. Российский футбольный клуб "Локомотив" победил чешскую "Спарту" со счетом 3:2 в товарищеском матче. Встреча прошла в испанской Марбелье.

Забитыми мячами в составе "Локомотива" отметились новичок команды Ян Кухта (13-я, 29-я минуты) и Джирано Керк (85). В составе "Спарты" отличились Ладислав Крейчи (60) и Томаш Чванчара (65). На восьмой минуте матча футболист "Спарты" Давид Ханко не реализовал пенальти, отправив мяч в штангу.

Московский клуб провел свой второй матч на испанском сборе. В предыдущей игре железнодорожники сыграли вничью с чешской командой "Яблонец" со счетом 1:1. Единственным голом в составе красно-зеленых тогда отметился Кухта.

"Локомотив" продолжает подготовку ко второй части сезона-2021/22. Ранее, помимо Кухты, состав москвичей пополнили украинский защитник Марк Мампасси и французский нападающий Вилсон Изидор, клуб покинули бразильский защитник Серкейра Мурило, белорусский нападающий Виталий Лисакович и российский форвард Федор Смолов. После 18 туров московский клуб занимает шестое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 28 очков. В первом матче после зимней паузы 27 февраля команда сыграет в гостях против "Краснодара".