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Футбол в России

Футболист Кучаев назвал тренера Слуцкого ключевым фактором перехода в "Рубин"

В среду полузащитник перешел на правах аренды в казанский клуб
Полузащитник "Рубина" Константин Кучаев Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Полузащитник "Рубина" Константин Кучаев
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Знакомство с требованиями главного тренера "Рубина" Леонида Слуцкого сыграло определяющую роль в принятии полузащитником Константином Кучаевым решения о переходе на правах аренды из ЦСКА в казанский футбольный клуб. Об этом Кучаев рассказал ТАСС.

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В среду "Рубин" объявил об аренде Кучаева у ЦСКА. Соглашение с 23-летним полузащитником рассчитано до окончания сезона-2021/22 с правом выкупа. Перед уходом в "Рубин" Кучаев продлил контракт с ЦСКА до июня 2024 года.

"Очень рад, что оказался в "Рубине", - сказал Кучаев. - Это хорошая команда, прекрасно знаю Леонида Викторовича [Слуцкого], его требования и взгляды на футбол. Можно сказать, что этот фактор был определяющим при принятии решения".

"Иду в "Рубин" за игровой практикой, которой мне не хватало в ЦСКА. Надеюсь, смогу помочь команде хорошо выступить в весенней части сезона, приложу для этого все усилия", - добавил футболист.

Кучаев выступает в основной команде ЦСКА с 2017 года, в составе армейцев он дважды стал серебряным призером чемпионатов России. В текущем сезоне игрок провел за ЦСКА 15 матчей в различных турнирах и забил один гол.

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