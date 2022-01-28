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Биатлон

Васильев: биатлонист Поршнев показал свой потенциал в спринте на чемпионате Европы

В пятницу россиянин занял второе место в спринтерской гонке

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Российский биатлонист Никита Поршнев проявил себя в спринтерской гонке на чемпионате Европы, который проходит в германском Арбере. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

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В пятницу Поршнев завоевал серебро в спринте, победителем стал норвежец Эрленн Бьонтегор, россиянин Александр Поварницын занял 13-е место.

"Вызывает некоторые вопросы, что ход у Поршнева вроде ничего особенного, а финиш выдает ого-го. Раз у человека есть потенциал, в какой-то момент он должен его проявить, и он его проявил, молодец, завоевал серебро, это очень здорово для него и для страны, - сказал Васильев. - У Александра Поварницына обратная история, он, наоборот, не может никак разобраться с финишем. Видимо, что-то не так он делал в предсезонной подготовке".

Чемпионат Европы завершится 30 января.

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