Хованцев отметил сложность биатлонной трассы на чемпионате Европы

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Трасса чемпионата Европы по биатлону в германском Арбере является сложной для прохождения. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев.

В пятницу российский биатлонист Никита Поршнев завоевал серебро в спринте, победителем стал норвежец Эрленн Бьонтегор, тройку призеров замкнул представитель Германии Лукас Фрацшер. Россияне Петр Пащенко и Александр Поварницын заняли четвертое и 13-е места соответственно. Ранее в индивидуальных гонках Евгения Буртасова одержала победу, а Антон Бабиков стал вторым.

"В Арбере очень сложная трасса, сразу со старта идет подъем, два километра в гору, приблизительно как "Тур де Ски" у лыжников. Неплохо выступили [в спринтерской гонке], пока чемпионат Европы в целом хорошо для нас складывается", - сказал Хованцев.

Чемпионат Европы завершится 30 января.