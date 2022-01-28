Чесноков: Медведев показал чемпионскую игру в полуфинале Australian Open

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев сыграл как чемпион в четвертом сете полуфинального матча Australian Open против Стефаноса Циципаса из Греции. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

В пятницу Медведев обыграл Циципаса, встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1 в пользу россиянина. В финале он сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем, который победил итальянца Маттео Берреттини (6:3, 6:2, 3:6, 6:3). Финал состоится 30 января.

"В первом сете Медведев и Циципас щупали друг друга, каждый брал свою подачу до тай-брейка, потом пошла более свободная, легкая игра, где было больше риска, - сказал Чесноков. - После проигранного второго сета Даня собрался, выиграл третий. Четвертый сет был потрясающим, у Дани все получалось, неожиданные удары и по линии, и кроссом, он играл потрясающе, как настоящий чемпион".

Действующим чемпионом Australian Open является первая ракетка мира серб Новак Джокович, который пропускает нынешний турнир из-за нарушения антиковидных мер в Австралии.