Чесноков: Медведев и Надаль имеют равные шансы на победу в Australian Open

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль имеют равные шансы на победу в финале Australian Open. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

В пятницу Медведев в полуфинале обыграл грека Стефаноса Циципаса, встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1 в пользу россиянина. Надаль в полуфинальном матче победил итальянца Маттео Берреттини (6:3, 6:2, 3:6, 6:3). Финал состоится 30 января.

"Я не представлял, как Даня после такого марафона [в пятисетовом четвертьфинальном матче] восстановится и будет таким свежим в четвертом сете, он просто его (Циципаса - прим. ТАСС) снес, - сказал Чесноков. - Надаль пропустил полгода, но он играет просто здорово. Я думаю, что финал будет очень хорошим, это украшение Australian Open, шансы 50 на 50".

Действующим победителем Australian Open является первая ракетка мира серб Новак Джокович, который пропускает нынешний турнир из-за нарушения антиковидных мер в Австралии.