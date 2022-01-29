Алиев не хотел бы, чтобы россияне сыграли с испанцами в четвертьфинале чемпионата Европы

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев не хотел бы, чтобы национальная команда сыграла против сборной Испании в четвертьфинале чемпионата Европы. Об этом он рассказал ТАСС.

В субботу россияне обыграли поляков в заключительном матче группового этапа европейского первенства, встреча завершилась со счетом 5:1. Сборная России одержала три победы в трех матчах и заняла первое место в группе С. В четвертьфинале российская команда сыграет со сборной, занявшей второе место в группе D.

"Если говорить по групповому этапу, то уверенно прошли, - сказал Алиев. - Словаки заняли второе место, мы выиграли у всех наших соперников. За бортом остались сборные Хорватии и Польши".

"Предпочтения по четвертьфиналу? Здесь от нашего предпочтения мало что зависит, дождемся сегодня, как сыграют испанцы с грузинами, тогда поймем. Но, конечно, не хотелось бы играть с испанцами в четвертьфинале, потому что мы понимаем силу и мощь команды. Но у грузин тоже непростая команда, там есть великолепный вратарь. Будем следить, но лучше сыграть с грузинами, наверное", - добавил глава АМФР.

Позднее в субботу сборная Грузии сыграет против испанцев, азербайджанцы встретятся с командой Боснии и Герцеговины. Первое место в группе D занимают грузины (6 очков), далее идут испанцы (4), азербайджанцы (1) и боснийцы. (0).

Чемпионат Европы по мини-футболу проходит в Нидерландах. Турнир завершится 6 февраля.