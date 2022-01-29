{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат Европы по мини-футболу

Сборная России одержала третью победу на чемпионате Европы по мини-футболу

В заключительном туре группового этапа россияне обыграли команду Польши со счетом 5:1
Игроки сборной России по мини-футболу Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Игроки сборной России по мини-футболу
© Гавриил Григоров/ТАСС

ТАСС, 29 января. Сборная России по мини-футболу обыграла со счетом 5:1 команду Польши в матче заключительного тура группового этапа чемпионата Европы. Игра проходила в Амстердаме.

В составе сборной России забитыми мячами отметились Антон Соколов (6-я минута), Даниил Давыдов (16), Иван Чишкала (22, 29) и Иван Милованов (37). У польской команды отличился Себастьян Лещак (20).

Сборная России одержала три победы на групповом этапе над командами Словакии, Хорватии и Польши и заняла первое место в группе С. Второе место заняла сборная Словакии, победившая в последнем туре хорватскую команду со счетом 5:3. В четвертьфинале российская команда сыграет со сборной, занявшей второе место в группе D.

Сборная России является чемпионом Европы по мини-футболу 1999 года и входит в число трех команд, участвовавших во всех европейских первенствах. Помимо российской команды во всех турнирах участвовали сборные Италии и Испании.

Чемпионат Европы по мини-футболу проходит в Нидерландах. Турнир завершится 6 февраля.

Олимпиада-2022 в Пекине
Шипачев будет капитаном сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пекине
Альтернативными капитанами назначены защитники Егор Яковлев, Никита Нестеров и нападающий Сергей Андронов
Шипачев будет капитаном сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пекине
Читать полностью