Сборная России одержала третью победу на чемпионате Европы по мини-футболу

ТАСС, 29 января. Сборная России по мини-футболу обыграла со счетом 5:1 команду Польши в матче заключительного тура группового этапа чемпионата Европы. Игра проходила в Амстердаме.

В составе сборной России забитыми мячами отметились Антон Соколов (6-я минута), Даниил Давыдов (16), Иван Чишкала (22, 29) и Иван Милованов (37). У польской команды отличился Себастьян Лещак (20).

Сборная России одержала три победы на групповом этапе над командами Словакии, Хорватии и Польши и заняла первое место в группе С. Второе место заняла сборная Словакии, победившая в последнем туре хорватскую команду со счетом 5:3. В четвертьфинале российская команда сыграет со сборной, занявшей второе место в группе D.

Сборная России является чемпионом Европы по мини-футболу 1999 года и входит в число трех команд, участвовавших во всех европейских первенствах. Помимо российской команды во всех турнирах участвовали сборные Италии и Испании.

Чемпионат Европы по мини-футболу проходит в Нидерландах. Турнир завершится 6 февраля.