Плющев: выбор Шипачева капитаном сборной России по хоккею на Олимпиаду не удивил

ТАСС, 29 января. Нападающий московского "Динамо" Вадим Шипачев является опытным хоккеистом, поэтому в выборе его в качестве капитана сборной России на Олимпийские игры в Пекине нет ничего удивительного. Такое мнение высказал заслуженный тренер России Владимир Плющев, чей комментарий приводит газета "Спорт-Экспресс" .

Шипачев будет капитаном сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пекине

"Команда выбрала своего капитана, ничего тут удивительного. Для меня Шипачев - опытный мастер, давно уже связанный со сборной командой. Может, в голову мне и приходит кто-то еще в качестве кандидата на капитанское место, но игроки выбрали Вадима, поэтому смысла обсуждать это нет", - сказал Плющев.

Шипачеву 34 года, в составе сборной России он стал победителем Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане. Также вместе с национальной командой нападающий выиграл чемпионат мира в 2014 году, один раз завоевал серебро (2015) и дважды - бронзу (2016, 2017) мировых первенств. Шипачев является лучшим бомбардиром текущего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), на счету нападающего 24 заброшенные шайбы и 43 результативные передачи.

Мужской хоккейный олимпийский турнир начнется 9 февраля. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).