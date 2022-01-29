Шипачев будет капитаном сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пекине

ПЕКИН, 29 января. /ТАСС/. Нападающий московского "Динамо" Вадим Шипачев будет капитаном сборной России по хоккею на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Альтернативными капитанами назначены защитники Егор Яковлев ("Металлург"), Никита Нестеров и нападающий Сергей Андронов (оба - ЦСКА).

Шипачеву 34 года, в составе сборной России он стал победителем Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане. Также вместе с национальной командой нападающий выиграл чемпионат мира в 2014 году, один раз завоевал серебро (2015) и дважды - бронзу (2016, 2017) мирового первенства. Шипачев является лучшим бомбардиром текущего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), на счету нападающего 24 заброшенные шайбы и 43 результативные передачи.

Мужской хоккейный олимпийский турнир начнется 9 февраля. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).

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