{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине
Обновлено 

Шипачев будет капитаном сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пекине

Альтернативными капитанами назначены защитники Егор Яковлев, Никита Нестеров и нападающий Сергей Андронов
Нападающий сборной России по хоккею Вадим Шипачев Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Нападающий сборной России по хоккею Вадим Шипачев
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ПЕКИН, 29 января. /ТАСС/. Нападающий московского "Динамо" Вадим Шипачев будет капитаном сборной России по хоккею на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Альтернативными капитанами назначены защитники Егор Яковлев ("Металлург"), Никита Нестеров и нападающий Сергей Андронов (оба - ЦСКА).

Шипачеву 34 года, в составе сборной России он стал победителем Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане. Также вместе с национальной командой нападающий выиграл чемпионат мира в 2014 году, один раз завоевал серебро (2015) и дважды - бронзу (2016, 2017) мирового первенства. Шипачев является лучшим бомбардиром текущего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), на счету нападающего 24 заброшенные шайбы и 43 результативные передачи.

Мужской хоккейный олимпийский турнир начнется 9 февраля. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).

В новость внесены изменения (18:22 мск) - добавлены подробности после первого абзаца.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Чемпионат Европы по мини-футболу
Сборная России одержала третью победу на чемпионате Европы по мини-футболу
В заключительном туре группового этапа россияне обыграли команду Польши со счетом 5:1
Сборная России одержала третью победу на чемпионате Европы по мини-футболу
Читать полностью