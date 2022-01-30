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Летние олимпийские виды спорта

Гимнаст Далалоян заявил, что не собирается завершать карьеру

Спортсмен отметил, что впереди его ждет много больших турниров
Артур Далалоян Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Артур Далалоян
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 30 января. Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике в командных соревнованиях Артур Далалоян не собирается завершать карьеру. Об этом он сообщил в своем Instagram.

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В воскресенье Далалоян написал в Instagram, что хотел бы проводить больше времени с семьей.

"Ряд СМИ написали, что я завершил карьеру, это не так, меня не так поняли, - написал Далалоян. - Я написал, что между семьей и спортом выбираю семью. Но я не имел в виду, что завершаю карьеру. Имелось в виду, что сейчас нет соревнований, и какие-то сборы могут быть пропущены, но, конечно, я остаюсь спортсменом, и впереди нас ждет много больших турниров".

Далалояну 25 лет, на Олимпийских играх в Токио он выиграл золотую медаль в командных соревнованиях. Также гимнаст является трехкратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом Европы.

Теги
Летние олимпийские виды спортаДалалоян, Артур Грачьевич
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